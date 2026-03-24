Sheinbaum Recibirá en Abril a la Directora de Petrobras para Evaluar una Alianza con Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes en su conferencia matutina que en abril recibirá a la directora de Petrobras en México para analizar una posible alianza con Pemex enfocada en la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. La reunión también incluirá al director de Pemex y a la Secretaría de Energía.

La propuesta fue planteada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva durante una llamada telefónica con Sheinbaum. El argumento central es la experiencia de Petrobras en extracción submarina, área donde la empresa mexicana tiene poca trayectoria propia.

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Abril definirá si hay acuerdo o no

Sheinbaum dejó en claro que por ahora ninguna decisión está tomada. El encuentro de abril servirá para conocer el alcance real de lo que Brasil está proponiendo antes de que México defina su postura.

La mandataria señaló que el antecedente de esta conversación fue la visita previa a México del vicepresidente brasileño, cuando delegaciones de ambos gobiernos tuvieron acercamientos con la dirigencia de Petrobras. En ese contexto también surgió el interés mexicano en temas como la producción de etanol con caña y tecnología para biomasa con maguey, áreas donde Brasil tiene amplia experiencia.

Pemex actualmente opera dos alianzas con empresas privadas en zonas de aguas profundas y tiene proyectados nuevos desarrollos de ese tipo dentro de su plan para incrementar la producción de hidrocarburos.

Sheinbaum llama a reunión con gasolineros por alza en precio del diésel

Al margen del tema petrolero, la presidenta informó que esta semana se realizará una reunión entre la Secretaría de Energía, el director de Pemex y representantes del sector gasolinero, luego de que detectara un alza en el precio del diésel y la gasolina premium durante un recorrido por territorio nacional.

Sheinbaum señaló que el diésel no debería costar 29.50 pesos, dado que los distribuidores cuentan con incentivos fiscales del IEPS. Profeco también estará presente en el encuentro. La mandataria advirtió que no permitirá que se aproveche la coyuntura internacional para incrementar precios.

Con información de Reuters.

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CT