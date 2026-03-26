Marcha por Normalistas de Ayotzinapa Hoy: Hora y Puntos Afectados en CDMX

Este jueves, se llevará a cabo la marcha por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, por lo que si vas a realizar alguna actividad o tienes un compromiso, en N+ te compartimos a qué hora será y los puntos afectados por la protesta.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la manifestación está programada para las 16:00 horas; los protestantes avanzarán por vialidades principales.

Cabe señalar que en su conferencia del pasado 23 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum abordó el tema de los estudiantes, en N+ te compartimos qué dijo sobre las investigaciones: Caso Ayotzinapa: Sheinbaum Pide Apoyo a la ONU ante Nuevas Líneas de Investigación.

Video: Caso Ayotzinapa: Sedena Deberá Entregar Documentos Faltantes Sobre los 43 Normalistas

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Estos son los puntos afectados por la marcha de Ayotzinapa

La marcha partirá del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez y pasarán por:

Al igual que en otras protestas por el caso Ayotzinapa pasarán por Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central.

La movilización forma parte de la jornada denominada "Acción Global por Ayotzinapa y México", en la que madres y padres de los estudiantes desaparecidos, junto con organizaciones sociales, exigen el esclarecimiento total del caso, justicia para las víctimas, sanciones contra los responsables.

A la protesta también se suman estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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