Caso Ayotzinapa: Sheinbaum Pide Apoyo a la ONU ante Nuevas Líneas de Investigación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó hoy, 23 de marzo de 2026, por qué pidió apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) referente al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En N+ te compartimos las razones.

Video: Caso Ayotzinapa Será Investigado con Nuevo Esquema: Claudia Sheinbaum

Como parte de la estrategia para fortalecer la credibilidad del proceso, Sheinbaum anunció que solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las razones son las siguientes:

Para que evalúen el nuevo modelo de investigación.

Verifiquen que cumple con estándares adecuados.

Den certeza sobre la validez de las indagatorias.

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A más de once años de los hechos ocurridos en 2014, el expediente sigue siendo un pendiente en materia de justicia en México.

La presidenta también se refirió a un proceso legal en curso relacionado con información militar de 2014. Se trata de un amparo que solicita que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue datos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

Cabe señalar que el caso Ayotzinapa continúa sin una resolución definitiva, pese a los años transcurridos y las múltiples investigaciones realizadas.

Detienen a dueños de funeraria vinculada a hallazgos en caso Ayotzinapa

La titular del Ejecutivo Federal también informó que ya fueron detenidos los propietarios de una funeraria en Iguala relacionada con recientes hallazgos en la investigación del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con lo expuesto, en este establecimiento se localizaron restos que datan de 2014, además de otros indicios como ropa, cuerpos no entregados a familiares y la posible existencia de un horno crematorio clandestino. Estos hallazgos fueron dados a conocer a los familiares de los 43 estudiantes por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

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