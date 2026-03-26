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Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 26 de Marzo de 2026

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Este jueves, comenzó con actividad sísmica, aquí te compartimos en dónde tembló y cuál fue la magnitud de los sismos

Sismos hoy.

Hoy, 26 de marzo de 2026, se registró actividades sísmicas desde temprano. Foto: Cuartoscuro

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Hoy, 26 de marzo de 2026, comenzó con actividad sísmica en varias zonas de México, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos que se registraron. 

El reporte de temblores del Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el de mayor intensidad es de magnitud 4.9, su epicentro fue a 12 km al sureste de Pijijiapan, Chiapas, donde lo percibieron ligeramente en ciertas zonas. 

Debido a su baja intensidad no ameritó que se activará la Alerta Sísmica; las autoridades locales no han reportado algún daño material por el movimiento, ni personas lesionadas.
 

Noticia relacionada: ¿Cambió la Alerta Sísmica? Esto Decía Mensaje de Emergencia en Simulacro 2026 en CDMX y Edomex.

Sismos de hoy en México 

  • A la 1:35 de la madrugada ocurrió un sismo con epicentro a 17 km al sur de Coyuca de Benítez, Guerrero, su magnitud fue de 4.1, con profundidad de 18 km. 

El pasado 25 de marzo de igual forma ocurrieron sismos con una magnitud mayor a 3.7: 

  • Magnitud 4.0, a 25 km al este de Acapulco, Guerrero, con profundidad de 22.3 km.
  • Magnitud 3.8, a 70 km al oeste de La Mira, Michoacán, la profundidad fue de 7.7 km.
  • Magnitud 3.7, a 49 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Profundidad: 8.7 km.

 

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