Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 26 de Marzo de 2026

Hoy, 26 de marzo de 2026, comenzó con actividad sísmica en varias zonas de México, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos que se registraron.

El reporte de temblores del Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el de mayor intensidad es de magnitud 4.9, su epicentro fue a 12 km al sureste de Pijijiapan, Chiapas, donde lo percibieron ligeramente en ciertas zonas.

Debido a su baja intensidad no ameritó que se activará la Alerta Sísmica; las autoridades locales no han reportado algún daño material por el movimiento, ni personas lesionadas.



SISMO Magnitud 4.9 Loc 12 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 26/03/26 05:07:00 Lat 15.58 Lon -93.24 Pf 100 km pic.twitter.com/inZNPqbRV8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 26, 2026

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Sismos de hoy en México

A la 1:35 de la madrugada ocurrió un sismo con epicentro a 17 km al sur de Coyuca de Benítez, Guerrero, su magnitud fue de 4.1, con profundidad de 18 km.

El pasado 25 de marzo de igual forma ocurrieron sismos con una magnitud mayor a 3.7:

Magnitud 4.0, a 25 km al este de Acapulco, Guerrero, con profundidad de 22.3 km.

Magnitud 3.8, a 70 km al oeste de La Mira, Michoacán, la profundidad fue de 7.7 km.

Magnitud 3.7, a 49 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Profundidad: 8.7 km.

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