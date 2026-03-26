Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 26 de Marzo de 2026
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Este jueves, comenzó con actividad sísmica, aquí te compartimos en dónde tembló y cuál fue la magnitud de los sismos
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Hoy, 26 de marzo de 2026, comenzó con actividad sísmica en varias zonas de México, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos que se registraron.
El reporte de temblores del Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el de mayor intensidad es de magnitud 4.9, su epicentro fue a 12 km al sureste de Pijijiapan, Chiapas, donde lo percibieron ligeramente en ciertas zonas.
Debido a su baja intensidad no ameritó que se activará la Alerta Sísmica; las autoridades locales no han reportado algún daño material por el movimiento, ni personas lesionadas.
SISMO Magnitud 4.9 Loc 12 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 26/03/26 05:07:00 Lat 15.58 Lon -93.24 Pf 100 km pic.twitter.com/inZNPqbRV8— Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 26, 2026
Noticia relacionada: ¿Cambió la Alerta Sísmica? Esto Decía Mensaje de Emergencia en Simulacro 2026 en CDMX y Edomex.
Sismos de hoy en México
- A la 1:35 de la madrugada ocurrió un sismo con epicentro a 17 km al sur de Coyuca de Benítez, Guerrero, su magnitud fue de 4.1, con profundidad de 18 km.
El pasado 25 de marzo de igual forma ocurrieron sismos con una magnitud mayor a 3.7:
- Magnitud 4.0, a 25 km al este de Acapulco, Guerrero, con profundidad de 22.3 km.
- Magnitud 3.8, a 70 km al oeste de La Mira, Michoacán, la profundidad fue de 7.7 km.
- Magnitud 3.7, a 49 km al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Profundidad: 8.7 km.
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FBPT