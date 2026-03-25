Nuevas Rutas de Transporte Público para ir al Estadio Banorte desde el Sur: Puntos para Abordar

Ya casi es el partido de México contra Portugal en el Estadio Banorte, por ello, las autoridades capitalinas habilitaron nuevas rutas de transporte público desde el sur de la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar la llegada de aficionados y reducir la carga vehicular en la zona.

Estos servicios forman parte del operativo especial de movilidad y comenzarán a operar desde las 15:00 horas, es decir, cuatro horas antes del inicio del encuentro.

VIDEO: México Vs Portugal, Rutas y Transporte para Llegar a Estadio Banorte ¿Funcionará Estacionamiento?

Si no te encuentras en el sur de la capital, considera que en N+ también te compartimos las opciones que tienes desde el centro en ¿Cómo Llegar del Centro de CDMX al Estadio Banorte? Estos Son los Puntos de Transporte Público.

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Estas son las rutas directas desde el sur al Estadio Banorte

Si vas desde el Parque Ecológico Xochimilco, puedes abordar el RTP desde el interior.

Destino: CETRAM Huipulco.

Tiempo estimado: 40 minutos.

Las unidades del RTP saldrán cada 15 minutos.

Si te encuentras por la zona cercana a Six Flags toma en cuenta lo siguiente:

Las unidades saldrán desde Six Flags.

El destino será la CETRAM Huipulco.

Tiempo estimado de llegada: 40 minutos.

Frecuencia: cada 10 minutos.

Desde Ciudad Universitaria, UNAM, habrá servicio de Trolebús:

La salida será desde la Terminal de la Línea 7 del Trolebús, en el Estadio Olímpico Universitario.

El destino será Santa Úrsula, que es una zona cercana al Estadio Banorte.

Tiempo estimado: menos de 40 minutos por trayecto.

Frecuencia: cada 7.5 minutos.

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