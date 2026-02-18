¿Cambió la Alerta Sísmica? Esto Decía Mensaje de Emergencia en Simulacro 2026 en CDMX y Edomex

Este miércoles 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, se activó el Sistema de Alerta Sísmica en Ciudad de México y Estado de México como parte de un simulacro regional. La prueba incluyó tanto los altavoces tradicionales como el sistema de alertamiento por telefonía celular, que envió un mensaje con formato actualizado.

El ejercicio preventivo activó 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, además del mecanismo de alertamiento a través de telefonía celular que opera desde septiembre de 2025.

Así fue el mensaje que llegó hoy a los celulares

El sistema de alertamiento celular envió este miércoles un mensaje específico a los teléfonos móviles con señal activa en Ciudad de México y Estado de México. El texto recibido fue:

Esto es un SIMULACRO - Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026

Este mensaje presenta diferencias con el formato utilizado durante la primera activación nacional del sistema, realizada el 19 de septiembre de 2025, cuando el texto enviado a más de 80 millones de celulares fue:

ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO.

La modificación más notable es la inclusión de información geográfica, indicando que se trata de un simulacro regional limitado a ambas entidades, no de un ejercicio nacional.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el simulacro?

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó durante la conferencia matutina del 16 de febrero que el simulacro regional tenía como objetivo "reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país".

Velázquez Alzúa detalló que, además de los altavoces, se activaría "el sistema de alertamiento a través de la telefonía celular, herramienta en la que se trabaja actualmente para optimizar los mensajes y garantizar su efectividad".

El alertamiento celular funciona sin necesidad de internet, saldo telefónico ni instalación de aplicaciones. Solo requiere señal celular y tener activadas las alertas inalámbricas en el dispositivo.

¿Cómo opera el sistema de alertas por celular?

El mecanismo funciona mediante las antenas de la red celular de los operadores telefónicos. El gobierno envía las alertas a los concesionarios, quienes las distribuyen a través de sus antenas hacia los dispositivos móviles ubicados en la zona determinada.

El sistema presenta características específicas: es rápido, gratuito, no sobrecarga las redes celulares durante emergencias, permite segmentar zonas de riesgo específicas y llega simultáneamente a todos los teléfonos activos con señal.

El alertamiento por telefonía celular no sustituye a los medios tradicionales como altavoces, televisión, radio o redes sociales, sino que los complementa. El Sistema de Alerta Sísmica ha operado durante los movimientos telúricos registrados en 2026, específicamente los del 2 y 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y el del 8 de febrero en Puerto Escondido, Oaxaca.

