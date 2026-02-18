11 Víctimas Tras Ataque Armado en San Francisco del Rincón, Guanajuato; ¿Qué se Sabe del Hecho?
La Fiscalía General del Estado confirmó a través de un comunicado que 11 personas resultaron víctimas de un ataque armado en San Francisco del Rincón en Guanajuato.
Alrededor de las 9:00 de la noche del pasado martes se registró un ataque armado en un área recreativa en la Plaza Renovación en San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Hombres armados a bordo de dos motocicletas realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de más de doce personas que se encontraban en un parque.
Dejando a una persona sin vida y 11 más lesionadas entre los que se encuentran varios menores de edad.