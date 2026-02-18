Inicio Bajio 11 Víctimas Tras Ataque Armado en San Francisco del Rincón, Guanajuato; ¿Qué se Sabe del Hecho?

11 Víctimas Tras Ataque Armado en San Francisco del Rincón, Guanajuato; ¿Qué se Sabe del Hecho?

La Fiscalía General del Estado confirmó a través de un comunicado que 11 personas resultaron víctimas de un ataque armado en San Francisco del Rincón en Guanajuato.

11 Víctimas Tras Ataque en San Francisco del Rincón en Guanajuato; ¿Qué se Sabe del Hecho? Foto: N+

Alrededor de las 9:00 de la noche del pasado martes se registró un ataque armado en un área recreativa en la Plaza Renovación en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Hombres armados a bordo de dos motocicletas realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de más de doce personas que se encontraban en un parque. 

Dejando a una persona sin vida y 11 más lesionadas entre los que se encuentran varios menores de edad.

Inseguridad en Bajío
