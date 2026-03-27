Sheinbaum Desea Suerte a la Selección Para Partido México vs Portugal Sin Ronaldo

La presidenta Claudia Sheinbaum deseó suerte a la Selección Nacional de futbol para el partido México vs Portugal, con el que se inaugura el Estadio Banorte, rumbo al Mundial 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum Pardo comentó que “tiene que ganar la Selección”, en el partido contra Portugal, que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo (CR7).

“Les deseamos mucha suerte, siempre. Buena vibra a la Selección”, afirmó la mandataria.

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT