Sheinbaum Desea Suerte a la Selección Para Partido México vs Portugal Sin Ronaldo
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La Selección mexicana "tiene que ganar", afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo
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La presidenta Claudia Sheinbaum deseó suerte a la Selección Nacional de futbol para el partido México vs Portugal, con el que se inaugura el Estadio Banorte, rumbo al Mundial 2026.
En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum Pardo comentó que “tiene que ganar la Selección”, en el partido contra Portugal, que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo (CR7).
“Les deseamos mucha suerte, siempre. Buena vibra a la Selección”, afirmó la mandataria.
Noticia relacionada: Video: Estadio Banorte, el Más Antiguo de Todos los del Mundial 2026
Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy
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Con información de N+.
RMT