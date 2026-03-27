Hallan Muerta a la Activista Sandra Rosa luego de Haber Denunciado Amenazas en Morelos

Sandra Rosa Camacho Flores, activista y defensora del derecho a la seguridad en Temoac, Morelos, fue hallada sin vida al interior de su domicilio ubicado en dicho municipio; la mujer ya había denunciado a las autoridades que su vida estaba en riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, Sandra Rosa se encontraba en su vivienda cuando sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego contra ella. Los vecinos de la comunidad pidieron ayuda a los servicios de emergencia, pero mientras brindaban los primeros auxilios confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada para comenzar con las primeras indagatorias; en tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

“Las indagatorias se desarrollarán con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio”, informó en un comunicado.

Asimismo, reafirmó su compromiso para garantizar que “ningún delito contra las mujeres quede impune”.

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¿Quién era Sandra Rosa Camacho Flores?

Sandra Rosa Camacho Flores era una activista que luchaba por diversas causas, como la organización comunitaria y la defensa de las comunidades indígenas. No obstante, en los últimos meses su labor se enfocaba en la exigencia de seguridad de su comunidad en Temoac, Morelos.

Días antes del ataque en el que perdió la vida, públicamente le dijo a la gobernadora, Margarita González Saravia, que su vida estaba en riesgo.

“Mi vida está en riesgo porque soy la única que me estoy inconformando”, aseguró a la mandataria.

Sandra Rosa refirió que las extorsiones en la comunidad iban en aumento y que aquellas personas que se negaban a pagar cantidades exorbitantes recibían a cambio amenazas o balazos en las fachadas de sus casas. Por ello, hacía un llamado para que la Guardia Nacional (GN) se mantuviera en la comunidad para evitar los hechos delictivos.

Sandra Rosa Camacho Flores estudió la licenciatura en Educación; gracias a su trabajo pudo tener acercamiento con las familias y conocer de cerca las problemáticas de la región. Además, llevó el activismo comunitario a la política, ya que en 2024 fue candidata para ocupar la presidencia municipal de Temoac.

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