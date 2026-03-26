Mueren Dos Niños al Derrapar su Motocicleta a Exceso de Velocidad en Morelos; No Llevaban Casco

Dos niños murieron luego de un accidente en su motocicleta en el municipio de Tlaltizapán, Morelos; los menores no llevaban ni equipo de protección.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente en Zacatepec-Zapata sobre la avenida Emiliano Zapata, muy cerca del poblado de Santa Rosa 30, fue reportado a los servicios de emergencias esta tarde.

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Los testigos refirieron que dos personas se encontraban inconscientes en el pavimento, por lo que de inmediato acudieron a verificar la situación.

Una vez que llegaron a atender a los lesionados, se percataron de que las víctimas eran dos niños, quienes presentaban diversas lesiones en el cuerpo. Trataron de reanimarlos, pero ninguno contaba con signos vitales.

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¿Qué pasó con los niños que murieron en el accidente en motocicleta?

Las autoridades de Protección Civil, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Morelos se presentaron en el sitio para comenzar con las primeras investigaciones.

Las víctimas tenían 10 y 15 años de edad, uno de ellos vestía un uniforme de futbol. A un lado de los cuerpos quedaron mochilas y celulares. La motocicleta en la que viajaban es de color negro y no tenía placas.

Algunos automovilistas y motociclistas en la zona permanecieron en el lugar hasta que llegaron los servicios periciales para hacer el retiro de los cuerpos.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente, no obstante, testigos refieren que los niños iban a exceso de velocidad, perdieron el control y derraparon.

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