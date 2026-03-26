Hallan Muerta a Trabajadora de CAPUFE al Interior de Caseta en Veracruz, ¿Qué Pasó?

Kathya Josselyn Bartolo Luis, una trabajadora de CAPUFE, fue hallada sin vida al interior de una caseta en Acayucan, Veracruz; presuntamente perdió la vida luego de comerse un chocolate.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales, luego de que los servicios de emergencias fueron alertados por una mujer inconsciente al interior.

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Luego de brindarle los primeros auxilios, determinaron que era necesario trasladarla al Hospital de Oluta, donde lamentablemente confirmaron su fallecimiento. Las autoridades médicas notificaron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que realiza las investigaciones correspondientes.

Una compañera de trabajo refirió que Kathya Josselyn recibió supuestamente de regalo un chocolate por parte de un trailero. Luego de consumirlo, presuntamente comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció.

Video: Trabajadora de Capufe Muere tras Comer Chocolate en Caseta de Acayucan Veracruz

¿Qué pasó con Kathya Josselyn Bartolo Luis?

La trabajadora de CAPUFE de 26 años de edad se encontraba cubriendo el turno nocturno cuando presuntamente manifestó algunos malestares de salud.

Debido a que los testigos indicaron a las autoridades que Kathya se sintió mal después de comer el chocolate, la Fiscalía aseguró el producto para someterlo a análisis periciales.

En tanto, la necropsia tuvo como resultado que la joven falleció por un problema cerebrovascular. Sus familiares y amigos exigen que se esclarezca el caso.

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EPP