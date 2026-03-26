Accidente México-Toluca Hoy: Tráiler Pierde el Control, Vuelca y Provoca Caos

Un accidente en la carretera México-Toluca ha provocado la movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, luego de que un tráiler perdió el control y volcó; esto sabemos.

Según los primeros reportes, el percance ocurrió cuando la unidad de carga trató de incorporarse de la zona de Acopilco con dirección a la Ciudad de México.

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El tráiler trasladaba varios artículos de plástico estilo trafitambos, cuando perdió el control, la cabina se impactó directamente en los muros de contención; quedó destruida por completo.

Los automovilistas que presenciaron el accidente en la México-Toluca, descendieron de sus unidades para verificar la situación y hallaron al conductor del camión atrapado en la unidad.

¿Qué pasó con el tráiler del accidente en la México-Toluca hoy?

Los servicios de emergencia fueron alertados por el accidente, así que de inmediato llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como ambulancias. Durante las maniobras lograron rescatar a un hombre que usaba pantalón de mezclilla y playera color salmón, quien conducía la unidad afectada.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud, no obstante, en las imágenes que circulan en redes se observa que permaneció inmóvil en el asfalto.

Debido a este accidente, la México-Toluca presenta severas afectaciones a la circulación, desde el entronque de la vía libre. Por está razón, hay rezagos viales en la zona de Santa Fe en Cuajimalpa.

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