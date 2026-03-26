Balacera Hoy en Azcapotzalco, CDMX: Ataque Armado Deja Dos Heridos en la Colonia Centro

Una balacera en inmediaciones de la colonia Centro de la alcaldía Azcapotzalco provocó intensa movilización policiaca la noche de este jueves 26 de marzo de 2026; hay varios heridos.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron el cruce de las calles 22 de Febrero y Esperanza, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por varias detonaciones por arma de fuego.

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Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se percataron de que en el lugar había al menos dos personas lesionadas, por lo que de inmediato pidieron apoyo médico a la Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos valoraron a los hombres, cuyas identidades se desconocen. La enorme cantidad de unidades de emergencia pusieron en alerta a los vecinos.

Video: Balacera Hoy en Azcapotzalco: Ataque Armado en Colonia Centro Deja Dos Heridos

¿Cómo ocurrió la balacera hoy en Azcapotzalco?

Las autoridades no han informado los detalles del estado de salud de las personas lesionadas. En tanto, realizan las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos responsables. Por está razón, se implemento un operativo en las inmediaciones de la colonia Centro y otras zonas de Azcapotzalco.

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