Ceci Flores, madre buscadora cuya lucha se ha convertido en un estandarte en México, confirmó que ya concluyó el cateo en el predio donde presuntamente se localizaron los restos de su hijo Marco Antonio, en Sonora.

De acuerdo con la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, este jueves terminaron las labores en dicha zona ubicada en el kilómetro 46 de la Calle 26, donde el 24 de marzo se informó el hallazgo de restos óseos.

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“Hoy termina el cateo en el predio donde se localizaron los restos que, puedo decir sin temor a equivocarme, pertenecen a mi hijo Marco Antonio”, escribió en sus redes sociales.

Ceci Flores indicó que ahora esperará a que las autoridades entreguen los restos para darle una sepultura a su hijo, luego de 7 años de búsqueda.

“Hoy solo me quedará esperar que me sean entregados y poder darle una sepultura digna a mi hijo y darle la paz que por 7 años busqué para él, para mí y familia”, compartió.

Finalmente, la madre buscadora enfatizó que esperará “con los brazos abiertos” a su hijo para darle un último adiós.

Video: Ceci Flores Habla Sobre la Localización de los Restos de su Hijo

¿Qué dice la Fiscalía de Sonora sobre el hijo de Ceci Flores?

Luego de que Ceci Flores dio a conocer el hallazgo de los restos que posiblemente pertenecen a su hijo, que no volvió a ver desde el 4 de mayo de 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado dijo que los restos y prendas de vestir fueron trasladados a laboratorios de Servicios Periciales.

En dichas instalaciones se realizarán estudios especializados, incluyendo pruebas de genética forense que podrían tardar aproximadamente dos semanas para verificar si se trata de Marco Antonio.

Ceci Flores Armenta señaló que el hallazgo podría corresponder a su hijo, debido a que identificó una prenda de color guinda que asegura le pertenece.

Aunque los resultados de ADN aún están pendientes, expresó que este posible hallazgo representa el fin de años de búsqueda, al considerar que podría finalmente darle descanso a Marco, mientras continúa a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades.

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EPP