¿Qué Pasó en la México-Pirámides Hoy? Choque en Acolman Deja Dos Muertos y Un Lesionado

Un fuerte accidente en la carretera México-Pirámides provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en el municipio de Acolman, Edomex; reportan dos personas fallecidas y una lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 14, justo donde se encuentra el entronque con desviación hacia el exconvento de Acolman.

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Los testigos mencionaron que la camioneta color blanco perdió el control y volcó. Luego del accidente, algunos conductores detuvieron la marcha y acudieron a auxiliar a los ocupantes del vehículo.

Debido al fuerte impacto, la camioneta quedó destruida. Las personas estaban atrapadas entre los fierros de la carrocería, por ello, de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Video: Se Registra Fuerte Accidente en la Carretera México-Pirámides; Habría Personas Fallecidas

¿Qué pasó en el accidente de la México-Pirámides en Acolman?

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil, Guardia Nacional (GN) y Bomberos de Acolman.

“Se tiene conocimiento de una volcadura de vehículo tipo Creta marca Hyundai color blanco el cual presenta dos prensados realizando la extracción por parte del personal de Bomberos”, indicaron las autoridades.

Durante las acciones confirmaron que los dos hombres prensados ya no contaban con signos vitales, en tanto, una tercera persona fue rescatada y trasladada de urgencia al Hospital General de Atenco, ya que sus heridas son de consideración.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió a realizar las primeras indagatorias, así como el levantamiento de los cuerpos. Debido a las maniobras en la zona, se registra un cierre parcial en la México-Pirámides, por lo que hay rezago vehicular en las inmediaciones.

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