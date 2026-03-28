Apertura del Departamento de Seguridad Nacional Se Traba en el Congreso; Trump Toma Medidas

El presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva para pagar a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y evitar los problemas de retrasos en los aeropuertos del país.

El mandatario firmó la medida con el fin de aliviar las largas filas para revisiones de seguridad en los principales aeropuertos del país.

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha resultado en demoras en los viajes e incluso advertencias de cierres de aeropuertos, ya que más empleados de la TSA, al no recibir sus pagos, dejan de acudir a laborar.

Varios aeropuertos registran tasas de ausentismo laboral de más del 40% entre los trabajadores de la TSA, y unos 500 de los casi 50 mil agentes de seguridad del transporte de la agencia han renunciado durante el cierre.

A nivel nacional, más del 11.8% de los empleados de la TSA que estaban en el calendario laboral faltaron al trabajo el jueves, de acuerdo con el DHS. Eso equivale a más de 3 mil 450 ausencias.

Pagarán a partir del lunes

Trump afirmó que los recursos vendrán de los fondos que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA.

Mientras que el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que estos trabajadores comenzarán a recibir sus pagos a partir del próximo lunes.

De acuerdo con especialistas, la acción ejecutiva alivia en lo inmediato la operación de los aeropuertos, pero no resuelve el problema.

Desacuerdo en el Congreso

La decisión de Donald Trump vino luego de que el intento por solucionar el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece la TSA, no ocurriera en el Congreso estadounidense.

La madrugada del viernes, el Senado aprobó una resolución para entregar financiamiento a la DHS, pero dejó fuera al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, en inglés).

El acuerdo alcanzado entregaría dinero a divisiones de la DHS: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera.

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Sin embargo, la revisión en la Cámara de Representantes se estancó y desde el primer instante hubo rechazo de los republicanos, que renegaron que los demócratas en el Senado hubieran dejado fuera al ICE y la CPB.

Fue entonces que propusieron un nuevo acuerdo el viernes por la noche, el cual contempla financiar a todo el DHS hasta el 22 de mayo, lo cual se aprobó con una votación de 213 votos a favor y 203 en contra.

Desde la Cámara Baja, se lanzó el reto al Senado para aprobar la nueva resolución, pero los senadores se fueron de la ciudad una vez que concluyeron su discusión la madrugada del viernes.

Además, aunque los legisladores de la Cámara Alta regresaran a sesionar y revisar la propuesta republicana, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que está llegaría "muerta".

Con este desacuerdo, el cierre del DHS llegará a 44 días el domingo, superando el récord de 43 días del cierre del otoño pasado, que afectó a todo el gobierno federal.

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Con información de AP

ICM