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Sheinbaum Regalará Boletos para el Partido de México vs Portugal de Este Sábado

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La presidenta anunció que regalará boletos para el partido amistoso de mañana entre México y Portugal

Sheinbaum Regalará Boletos para el Partido México vs Portugal del Sábado; ¿Cómo Participar?

El Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte tras su proceso de remodelación. Foto: Cuartoscuro

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la noche de este viernes 27 de marzo de 2026 que regalará boletos para el partido amistoso de mañana entre México y Portugal.

Vía la red social X, la mandataria pidió a los aficionados que a las 19:30 horas de este viernes vayan a su cuenta oficial de Instagram para saber cómo ganar las entradas.

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"Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal", escribió la presidenta.

Así será el partido México vs Portugal

El partido amistoso entre la selección mexicana y la portuguesa se jugará mañana sábado 27 de marzo a las 19:00 horas.

Con motivo de este partido y de cara al Mundial 2026, durante este evento será la reinauguración del Estadio Azteca, renombrado Estadio Banorte durante el proceso de remodelación.

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