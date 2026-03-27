Sheinbaum Regalará Boletos para el Partido México vs Portugal del Sábado; ¿Cómo Participar?

Sheinbaum Regalará Boletos para el Partido de México vs Portugal de Este Sábado
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La presidenta anunció que regalará boletos para el partido amistoso de mañana entre México y Portugal
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la noche de este viernes 27 de marzo de 2026 que regalará boletos para el partido amistoso de mañana entre México y Portugal.
Vía la red social X, la mandataria pidió a los aficionados que a las 19:30 horas de este viernes vayan a su cuenta oficial de Instagram para saber cómo ganar las entradas.
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"Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal", escribió la presidenta.
Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 28, 2026
A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos.
Así será el partido México vs Portugal
El partido amistoso entre la selección mexicana y la portuguesa se jugará mañana sábado 27 de marzo a las 19:00 horas.
Con motivo de este partido y de cara al Mundial 2026, durante este evento será la reinauguración del Estadio Azteca, renombrado Estadio Banorte durante el proceso de remodelación.
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AMP