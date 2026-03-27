Análisis Descartan Riesgos en el Agua Potable del Área Metropolitana de Guadalajara: Gobernador

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que después de que personal de la Coprisjal hizo una recolección de muestras de agua potable en diferentes colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, no existe un riesgo para la ciudadanía.

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Presentan tres proyectos hídricos para mejorar la calidad del agua

En este contexto, el gobernador también hizo referencia a una serie de acciones para mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellas tres megaproyectos hídricos considerados prioritarios.

Uno de ellos se desarrollará en la zona de Atequiza, donde se plantea la construcción de un bypass, es decir, un nuevo ducto que permita evitar el paso del agua por zonas con mayor nivel de contaminación, con el objetivo de mejorar su calidad en el corto plazo.

Para esta obra se contempla una inversión aproximada de 850 millones de pesos y un tiempo estimado de ejecución de alrededor de cuatro meses. Asimismo, señaló que estos trabajos forman parte de una estrategia más amplia que incluye proyectos de mayor alcance.

Entre estos se encuentran la construcción de un segundo acueducto Chapala–Guadalajara y la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle. Para la ejecución de estas obras se estima una inversión total de 15 mil millones de pesos, recursos que podrían obtenerse mediante un esquema de asociación público-privada, así como a través de financiamiento federal por medio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Karina Fuerte / N+

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