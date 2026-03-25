Siapa Falla en Calidad del Agua: 23% de Muestras en Guadalajara estaban Fuera de Norma en 2025

De acuerdo con el monitoreo de calidad del agua suministrada durante el 2025 del Siapa, se realizaron muestreos en mil 180 puntos en el Área Metropolitana de Guadalajara, y el 23% de estos puntos, el agua no cumplía con la Norma Oficial Mexicana 127 que determina los límites permisibles para el agua de uso y consumo humano.

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Este 23% corresponde a 278 puntos. Entre enero y marzo de 2025 se realizaron más de 100 muestreos por mes, pero estos fueron disminuyendo con el transcurso del año; en octubre sólo realizaron 26, en noviembre 36 y en diciembre 11.

Por cada punto de monitoreo, el Siapa sólo compartió las calles, omitiendo colonia y municipio, por lo que algunos no son fáciles de ubicar. Uno de los puntos en donde los parámetros resultaron fuera de norma, fue en la colonia Loma Dorada III, en Tonalá.

"Como yo salgo diario en las mañanas para echar agua para lavar, mi trapeador, ahí ya veo en la primera toma que sale oscura, ya la tiro, y después sale normal", dijo María de Jesús Ríos, vecina de Loma Dorada 3.

Lucía Gaytán es una de las vecinas de Loma Dorada 3, quien asegura que el agua de la llave, en ocasiones sale de color amarilla, así como también con mucha arena.

A pesar de que al mediodía de este 25 de marzo, el agua de los domicilios sobre Paseo Loma Norte y Loma Tenacatita cumple con la normal, en el muestreo realizado el 25 de junio del año pasado, la turbiedad registró 8.8 unidades, el color verdadero 17 unidades y 11 de coliformes fecales.

"La Norma 127 y la Secretaría de Salud de la 2021, que es la que de cumplir el Siapa, pues ellos hacen monitoreo y deben de tener obviamente los parámetros establecidos por norma: son 15 de cloro residual libre, turbiedad 3", explicó Aida Guerrero, investigadora del CuTonalá de la UDG.

Otros 20 muestreos en diferentes puntos de la ciudad registraron dos parámetros fuera de norma, y estos son otros focos rojos detectados: el cruce de Paraíso y Azafrán; el 9 de enero presentó la mayor turbiedad del 2025. El resultado del monitoreo arrojó 68 unidades nefelométricas de turbidez, el límite permisible en ese entonces era de 4.

Cabe destacar que una turbidez alta indica una gran concentración de sólidos en suspensión y contaminación.

Acerca del color, la norma indica como máximo 15 unidades de platino cobalto. En la muestra tomada el 16 de julio, al cruce de Apizado y Cholula, registró 31 unidades, es decir, más del doble del límite permisible. Los valores altos indican contaminación orgánica o presencia de metales.

El punto con más presencia de coliformes fecales es Emiliano Zapata y Felipe Ángeles, donde el 9 de septiembre el número más probable detectado fue 99. El agua potable no debe contener bacterias coliformes.

Alejandra Parra / N+

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