Destituyen a Director de SIAPA, Ismael Jáuregui Será el Nuevo Titular para Atender la ZMG

El director del Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez Trueba, dejó el cargo y será relevado por el Ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, de acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

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Este movimiento se realizó en el marco de la crisis por la mala calidad del agua en al menos 360 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"A partir de este momento inicia el momento de entrega recepción, en este periodo no puede detenerse ni un solo proceso operativo del Siapa. El nuevo director llega con una tarea crucial: implementar acciones inmediatas para atender el grave problema de calidad y de escasez", manifestó Lemus.

El gobernador de Jalisco explicó que pidió al nuevo director recorrer las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara para escuchar a vecinos, técnicos y académicos para ejecutar el proyecto de reingeniería del sistema que se ha estado trabajando en los últimos meses.

¿Quién es Ismael Jáuregui Castañeda?

Ismael Jáuregui, quien será el nuevo director del Siapa, se desempeña actualmente como Director de Obras Públicas del ayuntamiento de Zapopan.

Es un profesional técnico, con experiencia en proyectos estratégicos desde la dirección de Obras Públicas de Zapopan.

"Asumo esta responsabilidad consciente de la situación, y le aseguro que junto con el gran equipo de Siapa trabajaremos desde hoy en la implementación de soluciones, a mediano, largo y corto plazo", manifestó Jáuregui.

Las Noticias Guadalajara / N+

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