¿Podría Volver a Llover o Caer Granizo en Jalisco en las Próximas Semanas? Esto Dice la UDG

Durante la tarde del 22 de marzo, la lluvia, chubascos y hasta la caída de granizo, sorprendieron a los jaliscienses. Sin embargo, el panorama podría repetirse, según un experto de la Universidad de Guadalajara (UDG).

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De acuerdo con Mauricio López Reyes, meteorólogo de la UDG, a pesar de la llega de la primavera, marzo podría registrar lluvia por arriba de lo normal, sobre todo, en el sur del estado.

¿Se prevén lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara en marzo y abril?

El meteorólogo aseguró que las precipitaciones podrían extenderse hacia los Altos de Jalisco y en la Ciénega. Pero eso no es todo, ya que también se pronostican episodios de lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, explicó que las lluvias estarán presentes en abril; de igual forma, por encima de lo normal.

¿Por qué llueve en primavera?

Esto ocurre, de acuerdo con Mauricio López Reyes, por la humedad ambiental que entró del Pacífico y que se mezcló con zonas de bajo presión. Además señaló que, al tener estas condiciones en el clima, con mayor cobertura nubosa, las temperaturas máximas van a descender, por ejemplo, el Área Metropolitana de Guadalajara podría llegar hasta los 30 grados centígrados.

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