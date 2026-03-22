Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico en Tlajomulco, Jalisco

Un cuerpo calcinado y emplayado fue localizado sobre el Camino Antiguo a Morelia, en Tlajomulco. El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, quienes recién terminaban una búsqueda en campo.

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De acuerdo con el reporte, el cadáver fue hallado tras una llamada anónima aproximadamente a las 08:00 de la noche, alertando de un incendio en pastizal y maleza, con un bulto sospechoso y con silueta humana.

“Recibimos un llamado anónimo en el que nos decían que en este camino podía haber posibles restos o una persona. Entonces, luego luego, venimos para acá y pues sí, dimos un positivo” explicó Margarita Delgado, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

Así encontraron a la víctima

A su llegada, confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona, misma que fue imposible identificar a simple vista ya que se encontraba envuelta en plásticos e irreconocible por las quemaduras que presentaba.

La zona fue acordonada por policías de Tlajomulco, quienes se mantuvieron a la espera de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para analizar los indicios recabados en la zona, así como trasladar los restos encontrados hasta sus instalaciones.

Además, elementos de la Fiscalía de Jalisco se hicieron presentes en el punto para realizar las primeras investigaciones de quien o quienes habrían sido los responsables de abandonar el cuerpo, así como de prenderle fuego al predio ubicado al costado, que a pesar de ser una brecha de difícil acceso, es transitada por habitantes de la zona, mismos que tuvieron que circular por rutas alternas ya que se mantuvo cerrada por horas hasta que se terminaron los trabajos periciales.

Jahir Bernardino / N+

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