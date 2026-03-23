Continúan Localizando Osamentas en Casas Abandonadas de Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán

El fraccionamiento Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se convirtió en un cementerio clandestino ya que viviendas deshabitadas o abandonadas fueron utilizadas por delincuentes para sepultar cuerpos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en osamentas.

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La localización de restos humanos en Lomas de la Capilla no cesa, y es que, nuevamente el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros encontró una osamenta en otra casa abandonada.

“Encontramos una osamenta que al parecer es de un masculino [...] cuenta con una playera de resaque blanca, un pantalón color café”, informó un integrante del colectivo.

¿Cuántas osamentas han localizado en el fraccionamiento Lomas de la Capilla?

Durante tres domingos consecutivos, integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros han realizado labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas en estas viviendas.

Hasta el momento, han sido localizadas siete osamentas completas en cinco casas en desuso del fraccionamiento Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, entre el 8 y el 22 de marzo de 2026. La zona se caracteriza por altos niveles de inseguridad y un gran número de viviendas abandonadas.

Javier Sandoval / N+

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