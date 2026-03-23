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Activan Alerta Atmosférica en 4 Municipios de Jalisco Tras Incendio en Bosque de La Primavera

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El incendio en el paraje Los Asadores ya fue controlado, sin embargo, la contaminación generada es visible desde hace horas.

Activan Alerta Atmosférica en Cuatro Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Los bomberos trabajaron durante horas para controlar el incendio en Los Asadores. Foto: PC Jalisco

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La SEMADET activó la alerta atmosférica en cuatro municipios de la Zona Metropolitana: Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Esto tras el incendio en el paraje Los Asadores, en el Bosque de La Primavera.

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De acuerdo con Protección Civil, el incendio ya está controlado y en fase de liquidación. Sin embargo, la nata de contaminación es visible desde temprana hora del lunes.

“Las brigadas han logrado contener el avance del fuego en todo el perímetro; durante las próximas horas continuarán con labores de enfriamiento en la zona afectada. Se mantiene el monitoreo permanente”, agregó la SEMADET.

¿Qué debo hacer ante una alerta atmosférica?

En estos casos es importante acatar las siguientes recomendaciones, sobre todo, en adultos mayores, niños o personas con problemas respiratorios.

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Usar cubrebocas.
  • Prestar especial atención a infancias, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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