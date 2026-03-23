Activan Alerta Atmosférica en 4 Municipios de Jalisco Tras Incendio en Bosque de La Primavera

La SEMADET activó la alerta atmosférica en cuatro municipios de la Zona Metropolitana: Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Esto tras el incendio en el paraje Los Asadores, en el Bosque de La Primavera.

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De acuerdo con Protección Civil, el incendio ya está controlado y en fase de liquidación. Sin embargo, la nata de contaminación es visible desde temprana hora del lunes.

“Las brigadas han logrado contener el avance del fuego en todo el perímetro; durante las próximas horas continuarán con labores de enfriamiento en la zona afectada. Se mantiene el monitoreo permanente”, agregó la SEMADET.

🚨 Actualización importante 🚨



Se mantiene la alerta atmosférica en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. pic.twitter.com/kpUDzoV37D — SEMADET Jalisco (@SemadetJal) March 23, 2026

¿Qué debo hacer ante una alerta atmosférica?

En estos casos es importante acatar las siguientes recomendaciones, sobre todo, en adultos mayores, niños o personas con problemas respiratorios.

Evitar actividades al aire libre.

Usar cubrebocas.

Prestar especial atención a infancias, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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