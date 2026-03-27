Mañana es el México vs Portugal: Posible Alineación y Cómo Ver Partido En Vivo Online y por TV

Todo está listo para que se juegue el partido amistoso México vs Portugal en el Estadio Banorte, y si no aún no sabes dónde ver el juego este sábado 28 de marzo 2026, acá te decimos en qué canal se transmite el encuentro en vivo online y por TV y las posibles alineaciones de ambas selecciones, para que sepas qué jugadores darán espectáculo sobre la cancha, en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Luego de que la Selección Mexicana y la portuguesa dieran a conocer sus respectivas convocatorias, varios futbolistas tuvieron que ser baja de última hora por lesión. A estas ausencias se confirmó la de Cristiano Ronaldo, quién aún se recupera de una molestia.

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¿A qué hora es el partido México vs Portugal hoy 28 de marzo 2026?

El partido de la Selección Mexicana contra su similar de Portugal ya tiene horario definido. Se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 28 de marzo. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Banorte, aunque todos aficionados que tengan boleto, deben tomar en cuenta que la única forma de llegar al inmueble es en transporte público.

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Para ayudar a todas las personas que asistirán al antes llamado Estadio Azteca o que viven cerca de ahí, en notas anteriores ya les dijimos quiénes sí pueden llegar en carro a los alrededores del inmueble, el horario especial que tendrá el Metro CDMX por el juego y cómo llegar del centro al reciento de futbol.

¿Qué canal transmite el México vs Portugal en vivo online y por TV?

El partido de México vs Portugal se va a poder ver a través de Canal 5 en vivo gratis, señal que se encuentra disponible en la TV abierta en todo el país. Vía online el juego se va a poder mirar en ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción.

Quienes deseen otra opción para la transmisión del México vs Portugal en vivo, la señal de TUDN también va a traer el juego en directo, solo que este canal solo se encuentra disponible a través de la televisión de paga, como Izzi.

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Posible alineación de México vs Portugal

Será minutos antes del inicio del juego cuando conozcamos las alineaciones oficiales tanto de México como de Portugal, pero acá te dejamos las posibles formaciones para el partido en el Estadio Banorte:

México : Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre. Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo; Goncalo Inácio, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Joao Félix y Goncalo Ramos. DT: Roberto Martínez.

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Si no tienes forma de ver el México vs Portugal en vivo, en N+ te traremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del partido amistoso este sábado 28 de marzo, para que cheques el resumen y resultado final del juego de preparación rumbo al Mundial 2026.

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