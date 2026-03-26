Transporte al Estadio Banorte para México vs Portugal: Horarios Park & Ride, RTP y Trolebús

Si tienes boleto para el partido México vs Portugal que se juega en el Estadio Banorte, esto te interesa. La Ciudad de México ha implementado un importante operativo de seguridad y movilidad para este sábado 28 de marzo de 2026, por lo que en N+ te adelantamos a qué hora sale el transporte de 'Park & Ride' o 'Ride' que te lleva desde los estacionamientos remotos hacia el coloso de Santa Úrsula, en la alcaldía Tlalpan.

Recuerda que no habrá estacionamiento para el partido amistoso de este sábado, por lo que es importante que conozcas a qué hora salen los autobuses de transporte público, unidades RTP y Trolebús que te llevarán hacia el epicentro de la justa deportiva.

Si bien te hemos compartido una Guía Futbolera para que sepas que Apps y Transporte puedes usar para ir al Estadio Banorte, vale la pena que conozcas qué calles estarán cerradas y las alternativas viales, así calculas tus tiempos y llegas sin contratiempos.

Pero, ojo, no dejes que la emoción nuble tu mente y mantente atento a las recomendaciones sobre lo que sí y que no puedes llevar al estadio este sábado 28 de marzo, así agilizas tu entrada.

VIDEO: México Vs Portugal, Rutas y Transporte para Llegar a Estadio Banorte ¿Funcionará Estacionamiento?

¿A qué hora hay transporte al Estadio Banorte para el México vs Portugal?

El estadio Banorte está listo para ser inaugurado con el amistoso México vs Portugal, que se juega rumbo a la Copa del Mundo que dará inicio el próximo 11 de junio de 2026, en ese mismo recinto.

Para que los aficionados puedan llegar hasta el partido, el Gobierno de Ciudad de México habilitó distintas opciones de transporte:

RTP: con rutas desde distintos puntos de Ciudad de México con conexión a CETRAM Huipulco

Metrobús: Corredores estratégicos con conexión a puntos cercanos del Estadio

Tren Ligero: Servicio con conexión a estaciones cercanas al Estadio

CETRAM: Puntos de referencia para facilitar el acceso desde distintos medios de transporte

Metro: Líneas que conectan con el Sur de la Ciudad y Facilitan el acceso a zonas aledañas

Ahora bien, si optas por el servicio 'Ride' que tiene rutas directas para llegar al estadio vía Trolebús o RTP, debes saber que las salidas estarán disponibles cada 10 minutos, a partir de las 15:00 horas, es decir: 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 y así sucesivamente hasta dos horas después de que finalice el partido.

Opciones de Salidas:

Metro Bellas Artes: Trolebús

Lateral de Insurgentes Sur: Trolebús

Metro Chapultepec: Trolebús

Plaza Carso: Trolebús

Auditorio Nacional: Trolebús

Metro Hidalgo: RTP

Izazaga; RTP

Mientras que, si optas por el sistema 'Park & Ride' deberás estacionar tu vehículo en los puntos habilitados y tomar un autobús RTP o Trolebús. Las salidas se harán cada 10 minutos a partir de las 15:00 horas, es decir: 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10 y así sucesivamente.

Los puntos habilitados con 'Park & Ride', son:

Auditorio Nacional

Parque Ecológico de Xochimilco

Plaza Carso

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Historias Relacionadas ¿Cuándo Empiezan las Vacaciones? La Razón por la que Esta Semana sólo Se Va a la Escuela 4 Días

¿Qué necesito para usar el transporte público rumbo al Estadio Banorte?

El Gobierno de México recordó a los aficionados que asisten este sábado al partido amistoso México vs Portugal que sólo se dará servicio en las rutas antes mencionadas a personas que cuentan con boleto del partido amistoso.

Adicionalmente, se informó a los vecinos de la zona que sólo se les permitirá el paso con comprobante de domicilio o alguna identificación que acredite que viven en la zona, por lo que ya te dimos a conocer el listado completo de calles cerradas en la zona conocida como "Última Milla".

Video: Reinauguración de Estadio Banorte: Lista de Calles Cerradas en CDMX por Operativo "Última Milla"

Historias Recomendadas