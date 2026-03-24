El próximo sábado 28 de marzo 2026, se llevará a cabo un gran dispositivo vial en las zonas aledañas al Estadio Azteca (Banorte), con más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX),por el partido amistoso México vs Portugal, en N+ te decimos cómo será el operativo.

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Restricciones viales en CDMX por partido México Vs Portugal. Foto: SEMOVI

#ConferenciaDePrensa l Durante la presentación de las actividades culturales, de seguridad y movilidad en el #Mundial2026, encabezada por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, el secretario de #SeguridadCiudadana, @PabloVazC, dio detalles sobre el operativo que se implementará con… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 24, 2026

Se contempla el cierre de diversas avenidas clave en la capital del país para este evento deportivo que marca la reapertura del recinto de futbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que ocasionará afectaciones en la movilidad al sur de la Ciudad de México.

¿Cómo será el operativo de seguridad en CDMX para el México vs Portugal?

La Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en general, de los jugadores, equipo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol y aficionados que asisten a este evento, en coordinación con instancias del Gobierno de México, agrupadas en la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por la Sedena, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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¿Cuántos policías serán desplegados?

Para ello, se realizará un despliegue general de 10 mil 835 elementos

8 mil 814 policías de la Ciudad de México de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, Unidad Especializada de Género, Policía Turística y Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, Unidad Especializada de Género, Policía Turística y Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. 472 vehículos oficiales

247 motopatrullas

16 grúas

Cuatro ambulancias

Dos motoambulancias del ERUM

Dos drones de la "Unidad Águila"

Un helicóptero del Agrupamiento Cóndores que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención

que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención 2 mil 021 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta.

¿Cuáles son las calles y avenidas que estarán cerradas alrededor del Estadio Azteca?

Vialidades cerradas:

Avenida Santa Úrsula (al norte del estadio)

(al norte del estadio) Anillo Periférico (al sur)

(al sur) Calzada de Tlalpan (al oriente)

(al oriente) Avenida del Imán y Gran Sur (al poniente)

Estas vialidades permanecerán restringidas en dirección hacia el estadio, por lo que se pide evitar la zona con anticipación.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar el tránsito?

Se habilitarán rutas alternas para reducir afectaciones y permitir una circulación más fluida al sur de la CDMX, con estas opciones para circular y evitar la zona:

Avenida División del Norte

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Avenida Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Avenida Universidad

Avenida Revolución

Avenida Aztecas

Son alternativas para las personas que necesitan circular cerca del estadio sin tener afectaciones por los cierres viales.

Evita llevar auto particular, no dejarán que entre al Estadio Azteca

Para el partido México vs Portugal, las autoridades de la CDMX informaron que en el Estadio Azteca no habrá estacionamiento disponible, solo podrán circular por la zona quien tenga tarjetón exclusivo (policías y ambulancias) y moradores de la zona, porque los asistentes deberán llegar a pie.

Operativo está diseñado para priorizar el transporte público y evitar el caos vial en la zona sur de la CDMX

Se restringirá el acceso vehicular en un perímetro de aproximadamente un kilómetro alrededor del estadio

La última parte del trayecto deberá hacerse caminando

Se contempla limitaciones para servicios de transporte por aplicación, no podrán ingresar a la zona cercana al inmueble

Aficionados deberán descender en puntos establecidos y completar el recorrido a pie

Hay un esquema de movilidad alternativa que incluye transporte gratuito desde distintos puntos de la CDMX. Destacan zonas como:

Auditorio

Polanco

Santa Fe

Chapultepec

Centro Histórico

En esos puntos saldrán unidades especiales rumbo al Estadio Azteca

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Se habilitarán estacionamientos remotos en lugares como:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Parque Ecológico de Xochimilco.

En esos puntos los aficionados podrán dejar su vehículo y abordar transporte sin costo que los llevará al Estadio Azteca.

Uso del Tren Ligero conectará con la estación Estadio Azteca y se espera que sea una de las opciones más eficientes para llegar al partido México vs Portugal.



Transporte público funcionará hasta la 1:00 horas

Para el sábado 28 de marzo, debido al partido México vs Portugal, se ampliará el horario del transporte público a las 1:00 horas, en el Metro de la CDMX en las líneas siguientes:

Línea 1

Línea 2

Línea 9

Metrobús

Línea 1

Tren ligero

Línea 1

Horario extendido del transporte público en la CDMX. Foto: SEMOVI

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