¿Dónde Ver en VIVO y Gratis el Partido Amistoso México vs Portugal?

La Selección Mexicana enfrentará el próximo sábado 28 de marzo a Portugal en uno de los encuentros más llamativos de los últimos años para el cuadro tricolor, pues además de medirse a una potenica europea, este encuentro se prevé se lleve a cabo en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y en N+ te decimos dónde y a qué hora ver el juego en vivo, gratis y qué canal lo transmite en TV.

El partido amistoso, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, enfrentará a México ante el combinado portugués. Había mucha expectativa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, pero desafortunadamente el máximo goleador en la historia del futbol no fue convocado debido a la lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas las últimas semanas.

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Aún así, pese a la ausencia de Ronaldo, Portugal cuenta con uno de los mejores equipos del mundo y es uno de los grandes candidatos de cara al Mundial 2026.

Horario del México vs Portugal en el Estadio Banorte

El partido se disputará en el Estadio Banorte, sede que albergará varios encuentros de la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro entre México y Portugal está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México (CDMX).

¿Dónde ver el partido amistoso México vs Portugal?

Podrás ver en vivo este partido, en México, a través de las siguientes opciones:

Canal 5 - televisión abierta

TUDN - televisión de paga

ViX - streaming

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DB