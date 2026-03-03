Cristiano Ronaldo Está Lesionado; ¿Qué le Pasó al Futbolista Portugués?

Este martes 3 de marzo, el Al-Nassr ha emitido un comunicado oficial confirmando la lesión de su capitán y máxima figura, Cristiano Ronaldo. El astro portugués, que a sus 41 años continúa desafiando la lógica del tiempo, sufrió un percance físico durante la victoria de su equipo por 3-1 ante el Al-Fayha el pasado sábado, encendiendo las alarmas tras salir con una lesión.

El diagnóstico oficial de la lesión de Cristiano Ronaldo

Tras varios días de incertidumbre y pruebas médicas exhaustivas, el club Al-Nassr rompió el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a través de sus canales oficiales. El reporte médico es conciso pero preocupante, dado que no establece un tiempo de baja definitivo:

"Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra el Al-Fayha. El jugador ya ha iniciado un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria", se lee en el comunicado del club.

Aunque el técnico Jorge Jesus inicialmente restó importancia al incidente calificándolo como "fatiga muscular", las pruebas de imagen revelaron una afectación en la zona posterior del muslo. Ronaldo fue sustituido en el minuto 81, abandonando el campo con gestos de evidente dolor.

Incertidumbre por el Mundial y el duelo ante México

Esta lesión llega en un momento crítico del calendario. La principal preocupación radica en la cercanía del Mundial 2026, que comenzará en exactamente 100 días. Portugal, que cuenta con "El Bicho" como su líder y goleador, sigue de cerca cada actualización, pues esta cita mundialista representa el sueño de Ronaldo de jugar su sexta Copa del Mundo.

Además, su participación en el esperado amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), podría estar en serio riesgo. La afición mexicana, que agotó las entradas para ver al legendario "7", tendrá que esperar a la evolución de los isquiotibiales del delantero, una zona especialmente sensible para un jugador de su edad. Por ahora, CR7 permanece en Arabia Saudita enfocado en su recuperación, desmintiendo los rumores de una posible salida del país debido a las tensiones geopolíticas en la región.

