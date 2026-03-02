Calendario Liga MX: Fechas y Horarios de los Partidos de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026

La Liga MX tendrá jornada doble, así que habrá partidos de media semana. A continuación te ofrecemos los detalles de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, que tiene partidos interesantes como el Pumas vs Toluca.

Luego de 8 Jornadas, el Cruz Azul es líder general de la Liga MX 2026 con 19 unidades, producto de 6 triunfos, un empate y una derrota. La Máquina es seguida por el Toluca (18 puntos) y las Chivas (también con 18).

Más abajo están los Pumas, con 16 unidades. Y el quinto lugar lo ocupan los Tuzos del Pachuca, gracias a sus 14 puntos. Llama la atención que el América, habitual huésped de la parte alta, bajó hasta el casillero 8 luego de ser goleado 4-1 por los Tigres.

La Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 no parece representar mayor peligro para el líder Cruz Azul, ya que visitará al colero Santos Laguna. Y es que los laguneros son el único equipo que no ha podido ganar en esta temporada: 6 derrotas y 2 empates. Así que en el papel es una posible víctima de los celestes.

Liga MX: Fechas y Horarios de los Partidos de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026

Hay que señalar que la Jornada 9 de la Liga MX 2026 arranca este martes 3 de marzo con cuatro partidos:

Pachuca vs Necaxa a las 17:00 horas

Santos vs Cruz Azul a las 19:00 horas

a las 19:00 horas San Luis vs Mazatlán a las 21:00 horas

Pumas vs Toluca a las 21:09 horas

Luego, el miércoles 4 de marzo, la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 continuará de la siguiente manera:

Puebla vs Tigres a las 19:00 horas

Monterrey vs Querétaro a las 19:horas

Atlas vs Xolos de Tijuana a las 21:00 horas

América vs FC Juárez a las 21:00 horas

Si quieres ver gratis o seguir el minuto a minuto de alguno de estos partidos de la Jornada 9 de la Liga MX 2026 no te pierdas los detalles a través de N+, donde siempre tenemos los detalles.

Hay que señalar que el partido Chivas vs León de la Jornada 9 se jugará hasta el miércoles 18 de marzo. Esto debido a que el Estadio Akron ya tenía pactado un compromiso para el martes 3 de marzo: la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid. Así que el duelo del Rebaño Sagrado ante los Panzas Verdes tuvo que postergarse.

