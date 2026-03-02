Árbitro Mexicano César Ramos Está Varado en Qatar por Conflicto en Medio Oriente; Esto Sabemos

La compleja realidad geopolítica actual que se vive en Medio Oriente, ha afectado al arbitraje mexicano. El silbante mundialista César Arturo Ramos Palazuelos, junto con dos árbtiros asistentes, se encuentra actualmente varado en Doha, Qatar, debido al cierre masivo del espacio aéreo derivado del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Noticia recomendada: Mundial 2026: Junta de la Asociación Internacional de Futbol Anuncia Cambio de Reglas en el VAR

Ramos Palazuelos, uno de los referentes del arbitraje en la Liga MX, había viajado a Arabia Saudita para cumplir con compromisos internacionales de trabajo. El pasado lunes 23 de febrero, la terna mexicana fue la encargada de impartir justicia en el encuentro de la Saudi Pro League entre el Al Qadisiya y el Al-Ettifaq, partido que terminó con una victoria de 4-0 para el equipo local y donde incluso anotó el mexicano Julián Quiñones.

Sin embargo, lo que debía ser un viaje de rutina para elevar el prestigio del arbitraje nacional se transformó en una espera indefinida. Tras concluir su participación en Arabia Saudita, el grupo intentó emprender el regreso a México con una escala técnica en Qatar; no obstante, el estallido de hostilidades militares y el posterior lanzamiento de proyectiles en la zona provocaron la suspensión inmediata de vuelos comerciales y el bloqueo del espacio aéreo en Medio Oriente.

Video: Faitelson Duda Que México Pueda Garantizar la Seguridad para Asistentes al Mundial 2026

Comunicado oficial de la Comisión de Árbitros

Ante la incertidumbre por ña situación que viven los silbantes mexicanos, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado este lunes 2 de marzo para informar sobre el estado de salud y la ubicación de los colegiados. Además de César Ramos, se confirmó que los otros dos silbantes atrapados en territorio qatarí son los asistentes: Alberto Morín y Marco Bisguerra.

La Comisión detalló que los tres integrantes de la terna se encuentran "a salvo en un hotel de Doha". El organismo rector del arbitraje en México aseguró que mantiene una comunicación constante con los árbitros y que están en contacto constante con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para monitorear la reapertura de los aeropuertos.

Por ahora, la terna de silbantes que recientemente dirigió el Clásico Nacional entre Chivas y América, deberá aguardar a que se defina la aerolínea y ruta por la cual podrán regresar a México.

Esto fue lo que publicó la Comisión de Árbitros:

La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, informa que desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Catar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente.

La FMF ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene atenta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros.

Como se informó el lunes 23 de febrero, los silbantes César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes se encuentran a salvo en un hotel de Doha, fueron invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq.

Noticias recomendadas:

DB