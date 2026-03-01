¿Cuándo Empieza la Temporada de la MLB 2026?

El béisbol de las Grandes Ligas está muy cerca de volver. En febrero arrancó la pretemporada, también llamada Entrenamiento de Primavera, pero la temporada regular comenzará durante el mes de marzo y en N+ te decimos cómo estará distribuido el calendario para esta nueva campaña.

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de las Grandes Ligas?

La temporada 2026 de la MLB arrancará el miércoles 25 de marzo, con el partido inaugural en solitario entre los Gigantes y los Yankees en el Oracle Park de San Francisco, seguido por una cartelera de 14 partidos el jueves 26 de marzo en lo que será el Opening Day.

La Major League Baseball anunció también que en la temporada del 2026 habrá un "Fin de Semana de Rivalidades", el cual se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo, con enfrentamientos de rivalidades regionales que incluyen a los Yankees en casa de los Mets (ambos equipos de Nueva York), los Cachorros visitando de los Medias Blancas (ambos equipos con sede en Chicago), Reales contra Cardenales, Rangers ante Astros (los dos equipos de Texas), Orioles frente a Nacionales y Ángeles recibiendo a Dodgers en la ciudad de Los Ángeles.

En cuanto al Juego de Estrellas, este año en honor al 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, se celebrará en el Citizens Bank Park de Filadelfia el martes 14 de julio.

El final de la temporada regular llegará el 27 de septiembre y la postemporada comenzará en el mes de octubre.