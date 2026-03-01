Futbolistas que se Cubran la Boca Deberían ser Expulsados, Propone Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que los futbolistas que se cubran la boca durante discusiones con jugadores rivales deberían ser expulsados, ​​bajo la presunción de que "dijo algo que no debía; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", segun declaró en entrevista con el medio inglés Sky News.

Infantino también reveló su deseo de reducir la sanción mínima de 10 partidos para los jugadores que se disculpen tras haber insultado a un rival con palabras discriminatorias, esto para fomentar un cambio de actitud y así erradicar los comportamientos racistas. Sin embargo, instó al deporte a dejar de decir que "es un problema social" y a priorizar la lucha contra el racismo en el deporte. "No podemos conformarnos con decir que es un problema social, así que no podemos hacer nada al respecto, salvo lo que ya estamos haciendo", dijo.

El presidente de la FIFA, junto con la IFAB (Junta de la Asociación Internacional de Futbol, por sus siglas en inglés), el organismo regulador de las reglas de este deporte, aseguró que están reaccionando con rapidez ante el supuesto caso racismo denunciado por Vinicius Jr. mientras se jugaba el partido entre el Real Madrid el Benfica en la UEFA Champions League el pasado 17 de febrero.

Noticia relacionada: ¿Nuevo Episodio de Racismo contra Vinicius Jr?

Dicho caso podría ser muy difícil de probar, ya que Gianluca Prestianni, del Benfica, se cubrió la boca con la camiseta mientras presuntamente insultaba al brasileño.

Infantino propone expulsar a los futbolistas que se tapen la boca

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo que tiene consecuencias racistas, obviamente debe ser expulsado", declaró Infantino, máximo responsable del fútbol mundial, a Sky News. "Debe presumirse que dijo algo que no debía; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", añadió el mandatario de la FIFA.

A pesar de que la UEFA decidió suspender provisionalmente a Prestianni, Infantino reconoció la necesidad de que el organismo rector europeo, aún complete su investigación.

"Hay situaciones que no previmos", declaró. "Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación, hay que tener pruebas, pero no podemos conformarnos con eso de ahora en adelante", puntualizó el directivo.

Si no tienes nada que ocultar, no te calles cuando dices algo. Así de simple -Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Video: Marion Reimers Critica Que en el Futbol los Casos de Racismo Se Quieran Resolver Solo con Castigos

Infantino pide un cambio en las sanciones para quienes se disculpen

Aunque el presidente de la FIFA ha declarado que quienes se tapen la boca deberían ser expulsados, aseguró también que "esto debe tener un efecto disuasorio". "Quizás también deberíamos pensar no sólo en castigar, sino también en permitir, cambiar nuestra cultura, permitir que los jugadores o quienquiera que cometa un acto se disculpe", añadió Infantino.

"Puedes hacer cosas que no quieres hacer en un momento de ira y disculparte, y luego la sanción debe ser diferente, ir un paso más allá, y quizás también deberíamos considerar algo similar", expresó el mandamás de la FIFA.

En ese sentido, en cuanto al caso de Gianlucva Prestianni, el Benfica se quejó de una campaña de "difamación" en contra de Prestianni, mientras que el entrenador José Mourinho afirmó este domingo que la carrera del jugador argentino en su equipo estaría terminada si se le declara culpable de racismo.

Noticias recomendadas:

DB