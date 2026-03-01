Mundial 2026: Junta de la Asociación Internacional de Futbol Anuncia Cambio de Reglas en el VAR

Este fin de semana se llevó a cabo en Cardiff, Gales, la samblea anual de la IFAB (Junta de la Asociación Internacional de Futbol, por sus siglas en inglés), la asociación que determina las reglas del juego. En la misma se confirmó que a partir de que entre en vigor el nuevo reglamento, el VAR tendrá múltiples cambios, entre ellos que ahora revisará tiros de esquina y segundas amarillas durante el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de junio y, además de estas nuevos lineamientos para el VAR, también se aplicarán diferentes medidas por parte de los árbitros con la intención de que se pierda menos tiempo en los partidos y haya más tiempo de juego efectivo.

¿Qué medidas se aplicarán en el Mundial para que se pierda menos tiempo?

Durante la Copa del Mundo de este año, la cual se jugará por primera vez en tres países distintos, se aplicará una cuenta de cinco segundos para los saques de banda y los saques de meta. Además, existirá una cuenta de diez segundos para las sustituciones de jugador. En ese sentido, cuando el árbitro determine que un saque de banda ha superado esos cinco segundos, la posesión del balón pasará al otro equipo y, cuando se supere la cuenta regresiva en un saque de meta, se le concederá un tiro de esquina al equipo rival.

En el caso de los cambios, si el futbolista que va a ser sustituido tarda más de diez segundos en abandonar el terreno de juego, su reemplazante tendrá que esperar para entrar hasta el próximo parón del juego. Esto provocará que el equipo que realizó ese cambio tendrá que jugar con un futbolista menos durante algunos instantes.

Aunado a esto, también se determinó que cuando un futbolista reciba atención médica debido a una lesión y, derivado de ello, deba abandonar momentáneamente el campo, tendrá que permanecer fuera de la cancha durante un minuto.