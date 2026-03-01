Catar Suspende Competiciones Deportivas; ¿Qué Pasará con la Finalissima 2026?

Este domingo 1 de marzo, la Federación de Fútbol de Catar anunció la suspensión de todas las competiciones y torneos deportivos que se celebran en el país, esto debido a la inestabilidad que se ha generado en la región luego de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán este fin de semana.

La decisión deja en el aire la realización de La Finalissima, el partido entre España (campeona de la última edición de la Eurocopa) y Argentina (vigente monarca de la Copa América) previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Doha.

En ese sentido, La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X (antes Twitter) que todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo, quedan suspendidos hasta nuevo anuncio.

Irán podría no asistir al Mundial tras bombardeos

Tras el estallido del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, parece que Irán podría despedirse del Mundial 2026. La selección asiática se clasificó de manera deportiva al certamen, en el cual quedó emparejado junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo G.

Sin embargo, en declaraciones hechas a la televisión pública iraní, Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, habló sobre los recientes sucesos bélicos y su repercusión de cara al Mundial.

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", mencionó.

En ese mismo sentido, se confirmó que la liga iraní se ha suspendido hasta nuevo aviso.

Historias recomendadas:

¡Cruz Azul es Nuevo Líder de la Liga MX! Rayados se Hunde en la Tabla

¿Santiago Gimenez Cerca de Volver de la Lesión? Esto Dice su Entrenador en el Milan

