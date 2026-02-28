¡Cruz Azul es Nuevo Líder de la Liga MX! Rayados se Hunde en la Tabla

Uno de los partidos más interesantes y emocionantes de la Jornada 8 en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, era el Monterrey vs Cruz Azul. El cotejo disputado en la cancha del Estadio BBVA, casa de los Rayados, enfrentó a dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano, las cuales viven presentes opuestos. Y es que mientras el conjunto cementero se ha afianzado como uno de los mejores del certamen, el cuadro regiomontano no logra encontrar su mejor versión.

Cruz Azul aprovechó el buen momento que vive, aunado a la derrota de Chivas esta misma tarde ante Toluca, para apoderarse del liderato de la Liga MX. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón logró sacar un triunfo importante en condición de visitante, en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano, que además lo deja como el nuevo líder de la tabla.

Noticia relacionada: ¿Quién Ganó el Partido Toluca vs Chivas de la Liga MX 2026?

Cruz Azul se apodera del liderato

Con el triunfo de 0-2, gracias a los goles de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, Cruz Azul se embolsó los tres puntos y se convierte así en el nuevo puntero del torneo. Con 19 puntos en 8 partidos jugados, el cuadro celeste superó a Chivas que se quedó con 18 unidades tras su derrota de este domingo 28 de febrero ante Toluca.

Ahora 'La Máquina' asegura el primer lugar de la tabla, al menos por una semana, pues tras ocho jornadas nadie tiene más puntos que ellos. Cruz Azul registra seis triunfos, un empate y una derrota en lo que va del torneo, teniendo 15 goles a favor y 8 en contra, siendo la mejor ofensiva del campeonato.

El próximo partido del cuadro cementero será de visita ante Santos el próximo martes 3 de marzo. Santos es, actualmente, el peor equipo del Clausura 2026 ya que luego de ocho partidos, no ha logrado ganar uno solo y apenas suma 2 puntos.

Noticias recomendadas:

DB