¿Santiago Gimenez Cerca de Volver de la Lesión? Esto Dice su Entrenador en el Milan

Santiago Gimenez no ha podido jugar desde hace varios meses. La última vez que el delantero mexicano tuvo actividad con el AC Milan fue el pasado 28 de octubre durante un partido de la Serie A entre su club y el Atalanta. Desde entonces, el 'Bebote' ha estado apartado de las canchas y su lesión en el tobillo, que en un principio no parecía tan grave, requirió de una cirugía.

En diciembre de 2025, el atacante surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul se sometió a una cirugía que lo ha mantenido apartado de las canchas desde entonces. Su equipo incluso contrató a otro delantero, por lo que el mexicano deberá trabajar muy duro si quiere sumar minutos de cara al final de la temporada, pensando en una posible convocatoria con la Selección Nacional en la próxima Copa del Mundo.

En ese sentido, su entrenador Massimiliano Allegri, dio una noticia muy esperanzadora sobre el regreso del 'Chaquito'.

Santiago Gimenez está cerca de volver a jugar

En la conferencia de prensa previa al duelo del AC Milan contra el Cremonese, Allegri dio una excelente buena noticia sobre el progreso de la lesión de Santiago Gimenez, dejando entrever que el regreso del mexicano a las canchas está muy cerca.

“Giménez ha completado toda la fase preatlética, está en buena condición y es posible que a partir de esta semana comience a entrenar con el equipo”, reveló el estratega italiano, quien además señaló que “es un buen comienzo y una buena recuperación”. En ese sentido, las declaraciones de Allegri sognifican un gran paso para el regreso del delantero mexicano a la actividad.

