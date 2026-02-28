Copa Mundial de Clavados "En Etapa de Reprogramación", Dice Rommel Pacheco

El pasado jueves, 26 de febrero de 2026, se dio a conocer que la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, así como el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, decidieron cancelar la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, Jalisco, la cual esaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

La medida se tomó luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en Jalisco, en un operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. Sobre esto, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, confirmó la cancelación del Mundial de Clavados e indicó que las delegaciones se negaron a venir a México para el evento. Sin embargo, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, indicó que el evento ya no está cancelado.

Habrá nueva fecha para la Copa Mundial de Clavados en México

Rommel Pacheco mencionó en sus redes sociales que "el evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente". En ese sentido, el titular de la CONADE reconoció y agradeció "el respaldo y la coordinación con World Aquatics, CONADE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CODE Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano". "Seguiremos con el compromiso de apoyar al deporte", concluyó el ex clavadista.

De momento no se ha dado a conocer si habrá un cambio de sede o si Zapopan, Jalisco, se matendrá.

