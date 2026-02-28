Irán Está Clasificada al Mundial 2026: Sus Partidos Están Agendados en Estas Sedes de EUA

El conflicto armado que estalló este sábado entre Irán, Israel y Estados Unidos ha desatado reacciones en líderes mundiales. Algunos rechazaron el ataque a la república islámica, otros se han alineado con la ofensiva, pero a la par algunas otras dudas han surgido, como ¿Irán sigue en el mundial? Te contamos qué es lo que ha dicho la FIFA.

Y es que pese a que el corazón de la contienda deportiva se mantiene alejado de la política, su desarrollo sigue entrelazado. Cabe recordar que durante el sorteo del mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) entregó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la Paz.

Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto que, según Trump, acabaría con la amenaza para la seguridad de Estados Unidos y daría a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.

Clasificación de Irán al Mundial 2026 y partidos en EUA

Irán clasificó para el Mundial 2026 a través de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). De acuerdo con los resultados del sorteo, tiene previsto jugar contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G, durante la primera fase.

La selección de la república islámica se convirtió en la segunda clasificada a la Copa Mundial a través de las eliminatorias en Asia, después de un emocionante empate ante Uzbekistán, en Teherán.

Los partidos de Irán en el Mundial están programados para jugarse en Los Ángeles y Seattle, ciudadades estadounidenses, país que atacó a Irán este sábado.

Catar, país atacado en Irán como respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí, también forma parte de las naciones clasificadas al torneo internacional.

¿Irán sigue en el Mundial? Esto ha dicho la FIFA

Con el lanzamiento de ataques con misiles por parte de Estados Unidos, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, dijo que la situación seguirá siendo monitoreada.

"Leí las noticias [sobre Irán] esta mañana de la misma manera que usted", dijo Grafstrom en la Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB).

"Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo".

Hasta el momento, Grafstrom señaló que el enfoque de la FIFA se encuentra en la participación de todos los equipos, en un ambiente seguro para los participantes.

DMZ