Xolos vs Pumas Hoy: Alineaciones y Previo del Partido de Jornada 8 en Liga MX 2026

Motivados luego de vencer a los Rayados del Monterrey la semana pasada, los Pumas visitan esta noche a los Xolos de Tijuana. El objetivo es apoderarse temporalmente del liderato general, a la espera del resto de todos los resultados de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026.

El partido Xolos vs Pumas será en la “perrera” del equipo fronterizo y el equipo universitario llega en mejor forma: lleva dos triunfos al hilo, 3-2 ante Puebla y 2-0 frente al Monterrey, pero quiere llegar a tres.

Un triunfo colocaría al club universitario en la cima de la tabla general, aunque de manera provisional. De lograrlo llegarán a 18 unidades y rebasarán a las Chivas por su mejor porcentaje de goleo.

Sin embargo, en caso de ganar, los universitarios tendrán que esperar el resto de los resultados: Chivas suma 18 puntos y se medirá al Toluca, mientras que Cruz Azul tiene 16 y enfrentará al Monterrey.

Actualmente los Pumas están en la casilla 3 con 15 puntos y son seguidos de cerca por el Toluca (15), Pachuca (14) y el Atlas (13).

Xolos vs Pumas Hoy: Posibles alineaciones del partido de Jornada 8 en la Liga MX 2026

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Xolos de Tijuana: Toño Rodríguez, Pablo Ortiz, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Iván Tona, Adonis Preciado, Kevin Castañeda, Nacho Rivero, Ramón Arciga y Mourad El Ghezouani.

Pumas: Keylor Navas, Alvaro Angulo, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Rodrigo López, Jordan Carrillo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Alan Medina, Juninho y Robert Morales.

¿Cuándo Juegan Tijuana vs Pumas? Horario del Partido de la Jornada 8 de la Liga MX 2026

La jornada 8 de la Liga MX 2026 arranca este viernes 27 de febrero con el partido Mazatlán vs Pachuca, que se disputará a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto.

A la misma hora, a las 19:00 horas, pero en el Estadio Corregidora de Querétaro los Gallos Blancos recibirán a Santos Laguna. Se trata de un duelo de desesperados, entre dos equipos que sufren en la parte baja de la tabla.

Más tarde, a las 21:00 horas, rodará la pelota en el duelo FC Juárez vs Atlas. La cita será en el Estadio Benito Juárez de la ciudad fronteriza. Los Rojinegros aspiran a subir en la tabla y meterse entre los primeros cinco lugares.

Finalmente, a las 21:06 horas, se pondrá en marcha el partido Xolos vs Pumas. Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Caliente, casa de los perros de la frontera.

La Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 continuará el sábado 28 de febrero con los siguientes encuentros:

San Luis vs Puebla a las 17:00 horas

Toluca vs Guadalajara a las 17:00 horas

Monterrey vs Cruz Azul a las 19:05 horas

León vs Necaxa a las 19:06 horas

América vs Tigres a las 21:10 horas

