Cruz Azul Femenil Anuncia la Destitución de su Director Técnico.

En un anuncio sorpresivo, Cruz Azul Femenil informó que Diego Testas ya no será el director técnico del primer equipo, por lo que Israel del Real quedará al frente junto con Guadalupe Worbis.

"De mutuo acuerdo, se ha decidido no continuar con el proceso de trabajo del profesor Diego Testas y su cuerpo técnico al frente del primer equipo femenil", se indicó en un comunicado oficial.

La Dirección Deportiva Femenil designó de manera interina a Del Real como director técnico, quien será acompañado de Worbis como auxiliar técnica y Laura Maravillas como preparadora física.

El equipo agradeció las labores de Testas y los puntos conseguidos el año pasado. Asimismo, le deseó éxito en el porvenir. No se detalló de inmediato la causa de la baja.

Agradecemos su trabajo y esfuerzo durante estos torneos dirigiendo a nuestra escuadra, destacando el logro de clasificar a semifinales del torneo Apertura 2025 al tiempo de alcanzar un registro histórico de puntos en el torneo regular. Le deseamos a Diego y a su cuerpo técnico éxito en sus futuros proyectos

De igual manera, queremos hacerles saber que nuestro compromiso con el proyecto femenil se mantiene para seguir construyendo un plantel que siga en los primeros planos

El club no detalló el plazo estimado para nombrar a un nuevo entrenador o entrenadora de forma definitiva.

¿Cómo va Cruz Azul Femenil en el Clausura 2026?

Cruz Azul Femenil suma 15 puntos en 10 jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

El equipo ha mostrado un rendimiento competitivo y se encuentra en la octava posición de la tabla general, que lo coloca dentro de los puestos que dan acceso directo a la liguilla por el título.

La delantera Ana Lucía Martínez lidera el rubro de asistencias, con 7, y ha sido pieza fundamental en la construcción ofensiva del equipo, aportando varias habilitaciones y goles en lo que va del campeonato.

Por ahora, el primer desafío para el interinato con Del Real será ante Necaxa Femenil el jueves 12 de marzo a las 15:45 horas en el Estadio Centenario de Cuernavaca.

