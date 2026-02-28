¿Cuándo Se Podrá Ver el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en CDMX?

La fiebre mundialista es una realidad en México. Y es que el trofeo original de la FIFA ya se encuentra en Guadalajara, Jalisco, su primera parada oficial en nuestro país este 2026.

Tras su paso por la Perla Tapatía, el máximo galardón del fútbol iniciará un recorrido nacional que culminará en la Ciudad de México (CDMX).

Si quieres ver de cerca esos 6.1 kilos de oro sólido que han levantado leyendas como Pelé o Messi, aquí te decimos los detalles exactos para su llegada a la capital mexicana.

Video: Arriba a México Invitado Principal del Mundial 2026: Trofeo Estará de Gira en Nuestro País

Noticia relacionada: Telescopio Detecta Señal de Radio desde el Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué Significa el Hallazgo?

¿En qué estados de México se podrá ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA?

Si tienes conocidos en otros estados o planeas viajar, recuerda que antes de llegar a la CDMX, el trofeo estará de "visita" en México durante todo marzo.

Después de su estancia actual en el Estadio Guadalajara, el tour continuará por ciudades como León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida. E

¿Cuándo se podrá ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en la CDMX?

Aunque el trofeo tendrá un paso relámpago por diversas ciudades durante marzo, el evento masivo y definitivo para los chilangos está reservado para los días previos al silbatazo inicial.

Marca estas fechas en tu calendario: del 5 al 8 de junio de 2026. Esta será la estancia oficial del trofeo en la Ciudad de México, funcionando como el gran preámbulo a la inauguración histórica en el Estadio Azteca el 11 de junio.

¿Dónde se podrá ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en la CDMX?

Para esta edición, la FIFA llevará la experiencia a un espacio de gran capacidad para que la mayor cantidad de personas puedan ver la Copa Mundial.

Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, específicamente en la zona de Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, es donde las personas podrán ver en CDMX la Copa Mundial de la FIFA.

Se montará una experiencia donde además de la foto con la Copa, podrás disfrutar de museos interactivos, zonas de juegos para niños y una exhibición de los balones históricos de los mundiales de México 70 y 86.

Historias relacionadas:

CH



