Irán Pone en Duda su Participación en el Mundial Luego de Ataque de Estados Unidos e Israel

Los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, este 28 de febrero de 2026, denominados "Operación Epic Fury", han dejado un trágico saldo inicial. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, al menos 53 personas murieron producto de un bombardeo que alcanzó una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgán.

Tras el estallido del conflicto entre estas naciones, parece que Irán podría despedirse del Mundial 2026. La selección asiática se clasificó de manera deportiva al certamen, en el cual quedó emparejado junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo G. El calendario de la Copa del Mundo señala que Irán debe jugar todos sus partidos en territorio estadounidense, pero al parecer la Federación de Futbol de Irán está considerando no asistir al torneo.

Irán ve "improbable" su participación en el Mundial

En declaraciones hechas a la televisión pública iraní, que recoge el diario Marca de España, Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, habló sobre los recientes sucesos bélicos y su repercusión de cara al Mundial.

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", mencionó. Además, el dirigente añadió que la liga iraní se ha suspendido hasta nuevo aviso.

Cabe destacar que, en caso de asistir a la Copa del Mundo, Irán tiene amplias posibilidades de enfrentarse a Estados Unidos en la ronda de Dieciseisavos de Final, ya que si ambos combinados terminan en segundo lugar de sus respectivos grupos, se verían las caras en dicha instancia.

