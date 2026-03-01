Gemelas Mexicanas, Mía y Lía Cueva, Ganan Medalla de Bronce en la Copa Mundial de Clavados 2026

Este domingo 1 de marzo, las hermanas mexicanas Mía y Lía Cueva se colgaron la medalla de bronce en la prueba del trampolín sincronizado de 3 metros, durante el Mundial de Clavados de Montreal 2026, sumando así la tercera presea para el país en esta justa internacional, al registrar una puntuación de 302.16 luego de cinco clavados sincronizados. Esta puntuación le permitió a las gemelas mexicanas quedarse con el tercer lugar y un puesto en el podio.

La dupla de China, conformada por Yiwen Chen y Jia Chen, resultó ganadora del oro al sumar 329.94 puntos, mientras que las australianas Alysha Koloi y Maddison, se quedaron con la plata al sumar 303.42 puntos. En ese sentido, las clavadistas mexicanas lograron terminar por encima de las duplas de Estados Unidos y Canadá, y se quedaron a tan sólo 1.26 puntos de diferencia con respecto al segundo lugar, quedándose muy cerca de ganar la presea de plata.

Cabe señalar también que esta es apenas la quinta competencia internacional (llámese Copa del Mundo o Campeonato Mundial) en la que participan las hermanas Cueva, en las que han logrado ya tres medallas. En la Copa del Mundo de Guadalajara 2025, ganaron la presea de plata; en el Campeonato Mundial 2025, la de bronce, y en la presente Copa del Mundo de Montreal 2026, también se colgaron la medalla de bronce

¿Cuántas medallas lleva México en la Copa Mundial de Clavados 2026?

Además de la medalla de bronce que obtuvieron Mía y Lía Cueva, la delegación mexicana que compite en la Copa Mundial de Clavados 2026, ha conquistado otras dos preseas. El pasado sàbado 28 de marzo, Juan Celaya y Osmar Olvera se colgaron la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados.

Por su parte, el equipo mixto mexicano de clavados, conformado por Osmar Olvera, Gaby Agundez, Randal Willars y Aranza Vázquez, logró la primera medalla en esta edición del certamen para nuestro país, al obtener la presea de plata.

