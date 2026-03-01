Arsenal Afianza el Liderato de la Premier League con Triunfo ante Chelsea

En una tarde cargada de tensión entre los dos clubes más grandes de Londres, el Arsenal dio un golpe de autoridad en la mesa de la Premier League al derrotar 2-1 al Chelsea en el Emirates Stadium. Este domingo 1 de marzo de 2026 los dirigidos por Mikel Arteta demostraron que tienen la madurez necesaria para soportar la presión de un Manchester City que no da tregua en la persecución por el liderato del futbol inglés.

El encuentro fue una batalla táctica de alto voltaje. Los "Gunners" se adelantaron en el minuto 21 gracias a su arma más letal esta temporada: el balón parado. Un tiro de esquina ejecutado con precisión por Bukayo Saka permitió que William Saliba conectara un cabezazo que, tras un desvío, terminó en el fondo de las mallas. Sin embargo, el Chelsea de Liam Rosenior no se amilanó y logró el empate justo antes del descanso con un infortunado gol en propia puerta de Piero Hincapié tras un saque de esquina de Reece James.

La segunda mitad mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta que, en el minuto 66, la pizarra de Arteta volvió a surtir efecto. Otro tiro de esquina, esta vez servido por Declan Rice, encontró a Jurrien Timber, quien se elevó en el área pequeña para sentenciar el 2-1 definitivo ante una salida en falso de Robert Sánchez.

La montaña se hizo aún más empinada para el Chelsea apenas tres minutos después, cuando Pedro Neto vio la tarjeta roja tras una entrada tardía sobre Gabriel Martinelli. A pesar de jugar con diez hombres y de un gol anulado a Liam Delap por fuera de juego en el tiempo de descuento, los visitantes no pudieron evitar que los tres puntos se quedaran en el norte de Londres.

Arsenal sueña con romper la sequía de 22 años

Con este resultado, el Arsenal recupera su ventaja de cinco puntos en la cima de la tabla sobre el Manchester City, consolidándose como el principal candidato al título. Para la afición "Gunner", la ilusión es máxima, ya que el club busca romper una sequía que parece eterna: el Arsenal no gana la liga de Inglaterra desde la histórica temporada 2003-04, aquella campaña de "Los Invencibles" bajo el mando de Arsène Wenger, en la que ganaron la copa sin haber perdido un sólo partido, siendo el único equipo en la historia de la Premier League en conseguir esa hazaña.

Tras finalizar como subcampeón en las últimas tres temporadas, este Arsenal parece finalmente listo para reclamar el trono. Por su parte, el Chelsea se mantiene en la sexta posición, luchando por puestos europeos en una de las ligas más competitivas de los últimos años.

