Real Madrid Saca Ventaja ante Benfica; ¿Nuevo Episodio de Racismo contra Vinicius Jr?

Se jugó el partido de ida entre Benfica y Real Madrid en los Playoffs de la UEFA Champions League. El conjunto merengue visitó territorio portugués con la misión de obtener un resultado favorable de cara al partido de vuelta que se jugará en el Santiago Bernabéu. Los pupilos de Álvaro Arbeloa lograron contener los embates del cuadro local y, con un golazo de Vinicius Jr., se llevaron el triunfo por la mínima. Sin embargo, el duelo futbolístico quedó de lado por varios minutos ya que el futbolista brasileño acusó a un rival de insultarlo de forma racista.

Después de meter gol, Vinicius festejó de forma efusiva ante la afición del Benfica, lo cual desató los empujones por parte de los futbolistas locales. El árbitro decidió amonestar al atacante del Real Madrid, quien fue encarado por algunos rivales en la cancha. Instantes antes de que se reanudara el encuentro, se pudo observar al futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, taparse la boca con su playera y acto seguido, Vini Jr. corrió hacia el silbante para denunciar que el argentino lo había insultado de manera racista.

El árbitro decidió parar el compromiso y aplicar el protocolo anti racismo de la Champions. Durante ese tiempo se pudo obervar a Vinicius Jr. discutiendo y dialogando con algunos rivales, incluido el entrenador portugués, José Mourinho. Al final, el partido se reanudó sin tener claridad sobre si el supuesto insulto hacia el jugador brasileño oucrrió o no.

Vinicius Jr. sigue luchando contra el racismo

Vinicius Jr., considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, ha batallado contra el racismo desde hace años y en más de una ocasión ha denunciado públicamente que, rivales y aficionados, lo han insultado por su color de piel. En marzo de 2024, el brasileño rompió en llanto durante la rueda de prensa previa al partido amistoso entre España y Brasil, al ser preguntado por el racismo que ha sufrido en algunos campos españoles y que, dijo, le hace tener "cada vez menos ganas de jugar".

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar. Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", fueron las palabras del astro sudamericano en aquel entonces.

Real Madrid se va con ventaja al Bernabéu

En cuanto a lo deportivo, el Real Madrid obtuvo un buen resultado en casa del Benfica. La victoria 0-1 ante las Águilas los deja en una buena posición para buscar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Ahora el cuadro merengue necesita cerrar la eliminatoria en casa, en donde podría darse el lujo de empatar y aún así, obtener el boleto a la siguiente ronda.

