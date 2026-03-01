¡Otra Medalla para México en el Mundial de Clavados! Randal Willars y Kevin Berlín Cuarta Presea

Este domingo 1 de marzo, la dupla mexicana conformada por Randal Willars y Kevin Berlín conquistó la medalla de plata en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados. En el marco de la Copa Mundial de Clavados celebrada en Montreal, Canadá, los mexicanos reafirmaron su estatus como una de las parejas más sólidas del orbe, solo por detrás de la imbatible potencia de China.

La competencia en el Complejo Acuático de Montreal fue un auténtico duelo de nervios. Willars y Berlín comenzaron de manera cautelosa, situándose fuera de los puestos de podio tras los clavados obligatorios. Sin embargo, conforme los grados de dificultad aumentaron, la calidad de los mexicanos salió a relucir y fue a partir de la cuarta ronda cuando sus ejecuciones —caracterizadas por entradas limpias y una verticalidad casi perfecta— los catapultaron a la lucha directa por las preseas.

Cuarta medalla para México en el Mundial de Clavados

El punto de inflexión llegó en sus dos últimos saltos, donde el grado de dificultad de sus ejecuciones fue superior al de la dupla británica, con la que disputaban la entrada al podio. Con una calificación acumulada que superó las expectativas, lograron desplazar a las duplas de Gran Bretaña y Canadá, quienes hasta la mitad de la prueba amenazaban con dejarlos fuera del cajón.

Al final de las seis rondas, México se consolidó en la segunda posición con un puntaje de 400.41, asegurando su lugar en la Superfinal de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Beijing el próximo mes de mayo. Esta medalla de palta representa la cuarta presea para la delegación mexicana en territorio canadiense, sumándose a las platas obtenidas por el equipo mixto y la dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya en el trampolín de 3 metros, así como al bronce que obtuvieron Mía y Lía Cueva en la misma prueba.

