El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el emiratí Mohammed Ben Sulayem, explicó hoy, 3 de marzo de 2026, si hay riesgo o no en el Gran Premio de Fórmula 1 por el conflicto en Medio Oriente.

Ben Sulayem afirmó que "seguridad y el bienestar" guiarán la toma de decisiones en el calendario de la Fórmula 1.

Cabe recordar que el Gran Premio de Australia, que se realizará este fin de semana en Melbourne, abre la temporada 2026, sin embargo, se ha visto afectado por el caos en los viajes, pero no está en peligro.

Después de Melbourne, la Fórmula 1 se dirigirá a China y luego a Japón, países que no se espera que se vean afectados.

Afectaciones al Gran Premio de F1 por el conflicto en Medio Oriente

Sin embargo, crecen las dudas sobre si el Gran Premio de Baréin el próximo mes, previsto del 10 al 12 de abril, y el de Arabia Saudita, una semana después, podrán celebrarse.

El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría prolongarse "mucho más" que sus estimaciones iniciales de aproximadamente un mes.

En respuesta, Irán y sus aliados han lanzado ataques de represalia contra Israel, así como contra bases militares estadounidenses y otras zonas de varios países de Oriente Medio, entre ellos Baréin y Arabia Saudita.

Ben Sulayem, presidente de la FIA, el organismo rector mundial del automovilismo, aseguró que seguía los acontecimientos muy de cerca.

En este momento de incertidumbre, deseamos calma y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades…Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, los promotores de los campeonatos, los equipos y nuestros colegas sobre el terreno, mientras seguimos la evolución de los acontecimientos con cuidado y responsabilidad.

Si bien todo el material, incluidos los monoplazas, está ya a salvo en Melbourne para el Gran Premio de Fórmula 1 de este fin de semana, el cierre del espacio aéreo y de aeropuertos en Oriente Medio ha provocado un caos en los planes de viaje del personal de las escuderías.

Dubái y Doha son importantes centros de conexión en la ruta hacia Melbourne y alrededor de 1,000 integrantes del personal de las escuderías han tenido que improvisar y cambiar de vuelos.

El director del Gran Premio de Australia, Travis Auld, había afirmado el lunes que confiaba en que "todos estarán aquí listos para la carrera".

Este martes se anunció el aplazamiento de la primera prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que debía disputarse del 26 al 28 de marzo en el circuito de Lusail, en Catar, como consecuencia de la "situación geopolítica".

De esta forma, la temporada de Resistencia comenzará oficialmente con las Seis Horas de Imola, en Italia, del 17 al 19 de abril.

Con información de N+ y AFP

