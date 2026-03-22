"No Puedo Más": Carlos Alcaraz Eliminado del Abierto de Miami 2026

La defensa del número uno del mundo sufrió un duro revés este domingo en Miami. Carlos Alcaraz quedó eliminado en la tercera ronda del Miami Open tras caer ante un inspirado Sebastian Korda con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4. En un duelo que se extendió por más de dos horas, el estadounidense (actual número 36 del ranking) logró neutralizar la agresividad del murciano, quien volvió a tropezar prematuramente en el "Sunshine Double" por segundo año consecutivo.

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El partido fue una montaña rusa emocional. Korda dominó el primer set con un servicio impecable y una estrategia de "tenis promedio" —buscando consistencia sobre potencia— que desquició al español. Aunque Alcaraz mostró destellos de épica al remontar un 3-5 en el segundo parcial para forzar el decisivo, la solidez de Korda en el tercer set terminó por sentenciar la caída del máximo favorito.

“No puedo más”: la frustración de Alcaraz en el primer set

El momento más crítico de la tarde se vivió durante el primer set, cuando las cámaras captaron a un Alcaraz visiblemente superado por las condiciones y el resultado parcial del partido. Ante la mirada de su equipo, el español exclamó hacia su box: "Me quiero ir a casa, no puedo más... Como mucho puedo hacer un 6-3, 6-4... Más no puedo".

Estas palabras reflejaron el agotamiento psicológico de un jugador que, pese a su juventud, carga con la presión constante de defender la cima del ranking. La incomodidad con el bote de la bola y la humedad de Florida minaron la confianza del murciano, quien reconoció ante sus entrenadores no sentirse capaz de mantener el ritmo necesario para revertir el dominio inicial de Korda.

Doha: El último título en la vitrina del murciano

A pesar de este tropiezo, el arranque de 2026 ha sido fructífero para Alcaraz. Su último trofeo llegó hace apenas un mes, el 21 de febrero de 2026, cuando se proclamó campeón del ATP 500 de Doha (Qatar Open). En aquella final, el español dio una exhibición de poderío al derrotar al francés Arthur Fils por un contundente 6-2 y 6-1 en tan solo 50 minutos.

Aquel título en Qatar, sumado a su histórica conquista en el Australian Open en enero (donde completó el Grand Slam de carrera), sigue manteniendo a Alcaraz en una posición privilegiada, aunque la derrota de hoy en Miami abre la puerta para que perseguidores como Jannik Sinner recorten distancias en la lucha por el trono mundial.

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DB