Pep Guardiola Hace Historia en la Carabao Cup; ¿Cuántos Títulos Ha Ganado en su Carrera como DT?

El idilio entre Pep Guardiola y la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup) sumó hoy un nuevo capítulo dorado en el Estadio de Wembley. En una final que prometía máxima tensión táctica, el Manchester City se impuso con autoridad al Arsenal de Mikel Arteta con un marcador de 2-0, gracias a un doblete del joven Nico O’Reilly, asegurando así el primer gran título de la temporada 2025-26 para las vitrinas de los Citizens.

El encuentro se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, pero el gen competitivo del equipo de Guardiola emergió tras el descanso. Aprovechando los errores defensivos de los Gunners y la precisión quirúrgica de sus volantes, el City logró desarticular el sistema de Arteta para reclamar un trofeo que dominaron a placer durante la década pasada y que hoy vuelve a teñirse de celeste.

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El primer entrenador con cinco títulos de Carabao Cup

Con este triunfo, Pep Guardiola graba su nombre en solitario en el olimpo de la competición. Al alzar su quinta Carabao Cup (tras las obtenidas en 2018, 2019, 2020 y 2021), el técnico catalán rompe el empate que mantenía con leyendas de los banquillos como Sir Alex Ferguson, Brian Clough y José Mourinho, quienes se quedaron con cuatro trofeos cada uno.

Esta hazaña no es menor: refleja la seriedad con la que Guardiola afronta cada certamen desde que llegó al futbol inglés. Bajo su gestión, el City ha convertido a la Copa de Inglaterra en su trofeo más personal, demostrando una profundidad de plantilla y una constancia táctica que ningún otro estratega ha logrado igualar en la historia del fútbol inglés.

Una vitrina legendaria: 40 títulos en la carrera de Pep

La conquista en Wembley no solo representa un récord en la competición, sino que eleva la cuenta personal de Guardiola a la estratosférica cifra de 40 títulos oficiales como director técnico. Desde su debut con el FC Barcelona B en 2007, Pep ha promediado casi 2.3 trofeos por temporada, una efectividad sin precedentes en la élite mundial.

Este palmarés se divide en sus tres etapas doradas: 14 títulos con el Barcelona, 7 con el Bayern Múnich y, con el de hoy, 19 trofeos al frente del Manchester City. Con 55 años de edad, Guardiola se consolida como el segundo entrenador más laureado de todos los tiempos, acortando la brecha con respecto a los 49 títulos de Sir Alex Ferguson.

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DB